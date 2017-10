21/10/2017 - 11h01min

Michel Temer faz agenda de três horas em Mato Grosso do Sul

[ FOTO: Paulo Ribas / Correio do Estado ] Helicóptero presidencial levará Michel Temer de Campo Grande para Miranda.



O presidente Michel Temer (PMDB) chega neste sábado, às 11h, em Campo Grande com destino a Miranda para participar do II Encontro Carta Caiman. A agenda dele no Estado está prevista para durar cerca de três horas. Ele vem de Brasília para Mato Grosso do Sul.



O evento acontece no Refúgio Ecológico Caiman e terá a presença de várias autoridades entre ministros, senadores, deptuados federais e estaduais e governadores de Mato Grosso do Sul e Mato Grosso.



Na oportunidade serão apresentadas os resultados do plano de trabalho que discutiu a unificação das ações entre os estados que abrangem o Pantanal. Os dados serão debatidos após um ano de acordo.



Ainda na ocasião, o senador Pedro Chaves (PSC) apresentará ao presidente a proposta de criação do Fundo do Pantanal que prevê a definição de regras de gestão e proteção ao bioma pantaneiro. A ação visa captar doações e um percentual de financiamentos para atividades agrícolas na região da Bacia do Alto Paraguai.



Os recursos do fundo, segundo Pedro Chaves, serão investidos em ações de conservação, prevenção, monitoramento e combate à degradação dos recursos hídricos, além da promoção da conservação e do uso sustentável do Pantanal.



Além do presidente e do senador Pedro Chaves, deverão estar no encontro, o ministro do Meio Ambiente exonerado ontem, José Sarney, o governador Reinaldo Azambuja (PSDB), a prefeita de Miranda, Marlene Bossay (PMDB), o deputado federal Carlos Marun (PMDB) e outros.



