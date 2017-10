21/10/2017 - 11h15min

Seleta começa a vender ingressos para a 5ª Peixada

[ FOTO: Divulgação ] A camiseta da 5ª peixada deverá ser usada no dia do Evento.



A venda do primeiro lote de ingressos para a quinta edição da Peixada da Seleta de Naviraí começou na sexta-feira, dia 20 de outubro. Este é, sem sobra de dúvidas, um dos eventos mais aguardados pela comunidade naviraiense e neste ano irá acontecer no dia 19 de novembro, nas dependências da Seleta (Sociedade Caritativa e Humanitária.



O atual presidente da Seleta, Carlos Pereira da Silva [Carlinhos da Valtra] explicou para a Folha de Naviraí que serão vendidos 1.250 ingressos. Junto com o ingresso virá uma camiseta personalizada do evento e uma pulseira.



– É importante frisar que será obrigatório no dia do evento o uso da pulseira e da camiseta – esclarece.



Mesmo antes do início da venda dos ingressos, o presidente da Seleta confirma que a procura está sendo tão boa que aproximadamente 60% já foram reservados.



– Neste primeiro lote, que começa a ser vendido na sexta-feira, nós iremos disponibilizar cerca de 600 ingressos e camisetas. Para garantir presença no evento, os interessados devem procurar os membros do quadro da Seleta de Naviraí – explica Carlos Pereira.



Na 5ª Peixada da Seleta de Naviraí serão aproximadamente 100 pessoas envolvidas na organização. O objetivo é atuar de uma forma que todos que forem ao evento fiquem satisfeitos e voltem nas próximas edições.



– Seletianos, as esposas e outros voluntários estará empenhados para fazer deste mais um evento da família naviraiense. O cardápio será composto de peixe frito, peixe ao molho, bacalhau com grão de bico, saladas diversas, arroz, pirão, entre outros. Vale a pena participar – afirma o presidente da Seleta.



Para receber os 1.250 participantes da 5ª Peixada da Seleta de Naviraí, além do salão de eventos da entidade filantrópica, serão montadas tendas na área externa. O evento terá ainda música ao vivo com o grupo Essência do Samba e a dupla sertaneja Adalberto e Edilson.



– Além de tudo isso, firmamos uma parceria com a HughesNet, através da Componentes Mauro Sat do nosso amigo Mauro Parabólicas, para que tenhamos wi-fi (internet grátis) durante o evento – revela Carlos Pereira, o presidente da Seleta.



Os ingressos para a 5ª Peixada da Seleta de Naviraí estarão a venda com os seletianos a partir desta sexta. O valor é de R$ 45,00 (incluindo a pulseira e a camiseta). Crianças de até 08 anos de idade não pagam.



FolhadeNaviraí

Fonte: Assessoria de Imprensa

TAGs: Seleta Naviraí 5ª Peixada novembro presidente Carlos Pereira da Silva

Editoria: Naviraí