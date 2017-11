02/11/2017 - 22h37min

Começou nesta quinta calendário de vacinação contra febre aftosa

[ FOTO: Divulgação ] Meta do Governo é vacinar em torno de 8 milhões de bovinos



Teve início nesta quinta-feira (2) o calendário de vacinação contra febre aftosa nas regiões de Fronteira e Planalto de Mato Grosso do Sul, que vai até o dia 30 de novembro. Na região do Pantanal, as vacinações se estendem até 15 de dezembro.



A meta da Iagro (Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal) é que sejam vacinados 8 milhões de bovinos e bubalinos com até 24 meses nas três regiões, entre os produtores que optarem pela vacinação na etapa de novembro.



Segundo o médico veterinário da Famasul, Horácio Tinoco, é necessária a ação contínua de vacinação para manter o Estado livre de aftosa, status alcançado desde 2008.



“Os produtores rurais precisam continuar o trabalho de prevenção para manter o status que abre portas para que a nossa carne bovina conquiste um espaço cada vez maior no mercado internacional”, afirma.



Os produtores rurais devem fazer o registro das vacinas até o dia 15 de dezembro nas regiões de Fronteira e Planalto, e até 30 de novembro da região do Pantanal, por meio do site da Iagro. Em casos específicos, o registro pode ser feito nos escritórios locais da Agência.



