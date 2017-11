02/11/2017 - 22h44min

Governo reduz em R$ 4,5 milhões gastos com o Enem em MS

O governo federal reduziu em R$ 4,57 milhões os gastos com os candidatos de Mato Grosso do Sul, que farão as provas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) nos dias 5 e 12 deste mês. O valor total é de R$ 8,07 milhões, 36% a menos que os R$ 12,65 milhões aplicados na edição de 2016. A queda se relaciona à redução do número de participantes e do custo médio por aluno.



O Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) divulgou, nesta quarta-feira (dia 1º), que o gasto por candidato será de R$ 90,64 nas provas deste ano, 3,42% abaixo do desembolso do ano passado, de R$ 87,54.



De acordo com a presidente do Inep, Maria Inês Fini, a redução do custo por candidato do Enem resulta da aplicação do exame em dois domingos. Isso teria diminuído o número de turnos de aplicação da prova e também não será preciso realizar o exame para seguidores de religiões que guardam o sábado. Nos anos anteriores, os candidatos faziam as provas em um único final de semana (sábado e domingo).



Além disso, houve queda generalizada na quantidade de candidatos. No caso de Mato Grosso do Sul, a retração foi de 33,9%, a maior do País. Neste ano, 92.300 pessoas se inscreveram para fazer as provas do Enem e, na edição do ano passado, foram 139.637 candidatos.



Considerando o custo por candidato, o gasto total será de R$ 8,07 milhões neste ano contra R$ 12,56 milhões de despesas com os alunos em 2016.



De acordo com o ministro da Educação, Mendonça Filho, a redução do valor não compromete a segurança do processo. “Todas as medidas de segurança e que asseguram maior transparência e tranquilidade no Enem foram asseguradas. Não há nenhum risco. A redução de custos não compromete em nada a segurança do exame, pelo contrário, temos mecanismos adicionais que asseguram mais segurança à prova", disse.



Até esta quarta-feira, foram confirmadas 6.731.300 inscrições no Enem em 1.725 municípios e 12.432 locais de aplicação.

Fonte: A Gazeta News

TAGs: governo economia administração ms

Editoria: Educação