21/12/2016 - 10h24min

PM de Naviraí ministra instrução sobre boletim de ocorrência de trânsito Online

[ FOTO: J.Gomes ] PMs receberam instrução de Elaboração de Boletim de Ocorrência de Trânsito Online



O 12º Batalhão de Polícia Militar de Naviraí, deu início na manhã de segunda-feira (12), ao Curso de Elaboração de Boletim de Ocorrência de Trânsito Online.

O objetivo é centralizar os dados coletados e padronizar os procedimentos operacionais de Acidente de Trânsito no âmbito do Estado de Mato Grosso do Sul, e para tanto, será realizado juntamente com o Órgão Estadual de Trânsito (DETRAN) a expansão do Sistema de Serviço de Acidente de Trânsito (SERATRAN) e do Sistema de Notificação Eletrônico (TEIMobile).



O SERATRAN (Serviço de Acidentes de Trânsito) módulo online, é uma ferramenta desenvolvida para agilizar o atendimento em casos de acidentes de trânsito SEM vítimas no Estado de Mato Grosso do Sul.



É permitido realizar o registro online apenas para acidentes de trânsito SEM vítimas, ou seja, nenhum dos envolvidos no ocorrido, poderá ter se machucado leve, gravemente ou vir a óbito em decorrência do acidente. E de acidentes que não caracterizam crime de trânsito, como por exemplo: embriaguez, não habilitados, menores condutores, etc.



Tal ferramenta possibilitará que o cidadão realize o registro eletrônico do acidente de trânsito através do SERATRAN online, facilitando e agilizando seu atendimento.



Deve ser verificado a veracidade de todas as informações cadastradas. Será realizado apenas um (01) registro por acidente, contendo as informações de TODOS os veículos e condutores do acidente de trânsito.



Fonte: Assessoria de Imprensa

