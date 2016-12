21/12/2016 - 15h56min

Emendas e reivindicações de Onevan integram MS Seguro

[ FOTO: F.Ortega ] Momento da entregas dos materiais em Campo Grande



O vice-presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, deputado estadual Onevan de Matos (PSDB), representou o parlamento estadual, nesta quarta-feira, na solenidade de entrega de viaturas, armas e demais equipamentos para as unidades de Segurança Pública do Estado (Programa MS Mais Seguro).



MS Mais Seguro

O governador Reinado Azambuja concluiu a entrega do "MS Mais Seguro", o qual garantiu nesta terceira fase mais de R$ 14 milhões de investimentos em viaturas, armas e equipamentos para as Polícias Civil, Militar, Rodoviária e Corpo de Bombeiros Militar de 26 municípios.



"Parabenizo o governador Reinaldo Azambuja pelos importantes investimentos na Segurança Pública. Além dos problemas cotidianos e das ações preventivas, Mato Grosso do Sul é um estado que faz fronteira com dois países, de modo que estas novas viaturas, armas e equipamentos são fundamentais para a tranquilidade de nossa população".



Emendas Parlamentares

O deputado estadual Onevan de Matos teve importante participação no MS Mais Seguro, tendo em vista que destinou, mediante emendas parlamentares, 2 (duas) unidades de resgate para as unidades de Naviraí e Jardim do Corpo de Bombeiros Militar.



Onevan teve grande participação, também, na apresentação de expedientes ao Governo do Estado, para a aquisição de veículos para as unidades de Segurança Pública de diversos municípios de Mato Grosso do Sul.



Foram contemplados, nesta última fase do programa, 26 municípios: Amambai, Anastácio, Aparecida do Taboado, Aquidauana, Bataguassu, Caarapó, Campo Grande, Chapadão do Sul, Corumbá, Costa Rica, Coxim, Dourados, Fátima do Sul, Ivinhema, Glória de Dourados, Jardim, Maracaju, Mundo Novo, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã, Porto Murtinho, Ribas do Rio Pardo, Sidrolândia e Três Lagoas.



Os investimentos do MS Seguro totalizam mais de R$ 32 milhões e contemplaram a entrega de 306 viaturas, 555 armas, 903.258 munições e 5.925 equipamentos de proteção pessoal.



