Reinaldo entrega 350 casas e obras emergenciais no interior de MS

[ FOTO: Alcides Neto ] Governador do Estado, Reinaldo Azambuja (PSDB).



Nesta quarta-feira (21), o governador do Estado, Reinaldo Azambuja (PSDB) estará em Aral Moreira e Juti, a 364 e 320 km de Campo Grande. Por lá, entrega unidades habitacionais e obras emergenciais.



A primeira parada é Aral Moreira, onde, às 8h10 entrega 250 unidades habitacionais referentes ao Loteamento Ipê I, II e III. A solenidade será realizada na Rua Natálio da Silva Miranda, s/n.



Já às 12 horas, serão entregues 100 unidades habitacionais do Residencial Juti. No Município, também serão entregues obras de drenagem de águas pluviais e contenção de erosão, além de obras emergenciais no sistema de esgotamento sanitário.



Neste caso, o evento será realizado na Rua Projetada, no Residencial Juti. Às 13 horas, Reinaldo descerra a placa do totem da obra de pavimentação asfáltica do loteamento social Vila Morena, na Rua Paraná, esquina com a Rua Projetada D, Vila Morena.



