21/12/2016 - 08h40min

Bombeiros de Naviraí recebe nova UR com UTI Móvel

[ FOTO: Divulgação ] O governador Reinaldo Azambuja entregando as chaves das viaturas



Em solenidade na manhã desta terça-feira (20), em Campo Grande o Governador do Estado Reinaldo Azambuja fez a entrega de duas novas viaturas para o Corpo de Bombeiros de Naviraí. O Estado vem fazendo gradativamente a entrega de mais de R$ 11,1 milhões em viaturas e equipamentos para as polícias Civil e Militar e para Corpo de Bombeiros, dentro da segunda etapa do programa “MS Mais Seguro”.



São 139 viaturas, sendo 135 motos, 4 vans e uma caminhonete, 1,7 mil coletes balísticos, 100 espingardas e 890 mil munições para a Polícia Civil e Polícia Militar e mais 97 equipamentos para o Corpo de Bombeiros, entre eles moto náuticas, motores, barcos, gerador de energia, cabos para salvamento em altura, botes infláveis, viatura auto salvamento, unidade de resgate (UR) e auto plataforma aérea.



O Prefeito de Naviraí, Léo Matos (PSD), recebeu as chaves, ao lado do Deputado Estadual Onevan de Matos (PSDB). As novas viaturas, uma camionete e uma Unidade de Resgate, equipada com UTI Móvel.



