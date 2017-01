20/01/2017 - 13h30min

Naviraí participa da Showtec em Maracaju

[ FOTO: Assessoria ] Senador Moka cumprimenta o vice-prefeito Sakae Kamitani



Começou nesta quarta-feira (18) a Showtec, uma das maiores feiras voltada ao

agronegócio de Mato Grosso do Sul, onde serão apresentados produtos e serviços ligados ao setor agropecuário, lançamentos, inovações tecnológicas, sistemas de produção, palestras técnicas e resultados de pesquisas que contribuem para a sustentabilidade do agronegócio brasileiro.



O município de Naviraí esteve presente na feira representado pelo vice-prefeito senhor Sakae Kamitani acompanhado da superintendente da Fundação Cultural a professora Caroline Touro. O evento é organizado pela Fundação MS em parceria com diversos órgãos, como o Sistema Famasul (Federação da Agricultura e Pecuária de MS), Sistema OCB/MS (Organização das Cooperativas Brasileiras), Aprosoja/MS (Associação dos Produtores de Soja de Mato Grosso do Sul) e Senar/MS (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural).



Durante a cerimônia de abertura, o governador do estado de MS, Reinaldo Azambuja mencionou e agradeceu a presença do Sr. Sakae e o parabenizou pela importante história que a Copasul (maior cooperativa genuinamente sul-mato- grossense) vem construindo em nosso estado e, salientou sobre a importância do Agronegócio como fonte de renda em Mato Grosso do Sul.



Após a cerimônia de abertura, o Sr. Sakae foi cumprimentado ainda pelo Senador Moka, a Deputada Federal Teresa Cristina, e pelo Governador Reinaldo Azambuja e demais autoridades presentes.



Durante o evento, a Superintendente de Cultura de Naviraí conheceu e estreitou laços com o secretário de Cultura, Turismo, Empreendedorismo e Inovação do estado de MS, Sr. Athayde Nery, que se colocou a disposição do município de Naviraí.



ExpressãoNaviraí

Fonte: Assessoria de Imprensa

