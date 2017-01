20/01/2017 - 08h56min

Chefe do PCC em Pedro Juan é extraditado do Paraguai para Brasil

[ FOTO: ABC Color ] Traficante foi extraditado do Paraguai para o Brasil após cumprir pena de 7 anos



O traficante e chefe do PCC (Primeiro Comando da Capital) em Pedro Juan Caballero, cidade paraguaia que faz fronteira com Ponta Porã, em Mato Grosso do Sul, Carlos Antonio Caballero, foi extraditado pela Justiça paraguaia para o Brasil. A decisão foi tomada nesta quinta-feira, dia 19 de janeiro, e será cumprida nesta sexta-feira (20).



De acordo com o site paraguaio ABC Color, o juiz criminal Hugo Sosa Pasmor Garantias acatou pedido feito pela Justiça brasileira, já que o traficante tem condenação no Brasil para ser cumprida. Caballero deve embarcar para o Brasil às 9 horas (horário de MS e Assunção), indo para São Paulo (SP).



Caballero foi condenado no Paraguai a sete anos de prisão por lavagem de dinheiro e violação da lei de armas, além de associação criminosa. Ele terminou em dezembro a pena, mas agora deverá permanecer preso no Brasil, onde responde por tráfico de drogas - no caso, cocaína.



Carlos Antonio, conhecido como Capilo, também é um dos elos do PCC com o traficante brasileiro Jarvis Pavão, que segue detido na capital paraguaia Assunção. Em 2009, no dia 27 de dezembro, ele foi preso ao lado de Pavão enquanto dormiam em um hotel fazenda na cidade de Yby Yau, no departamento paraguaio de Concepción.



Na operação que resultou na prisão dos dois, foram encontradas várias armas com os bandidos. Três fuzis, pistolas, US$ 10 mil, R$ 5 mil e 34 milhões de guaranis, moeda do Paraguai, forma apreendidas. Pavão costumava usar o hotel como uma "base secreta" e para fugir dos agentes da Senad (Secretaria Nacional Antidrogas).



