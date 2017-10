20/10/2017 - 09h13min

PF apreende em Naviraí sete lanchas com 125 mil maços de cigarro contrabandeados

[ FOTO: Foto: PF ] Lanchas apreendidas pela PF durante operação.



A Polícia Federal apreendeu na noite de quarta-feira, no Rio Paraná, no município de Naviraí, sete lanchas carregadas com 125 mil maços de cigarro contrabandeado do Paraguai. O material entrou no país pela fronteira com o município de Salto del Guairá, e seria entregue no Paraná.



A ação, divulgada à imprensa apenas no final da tarde de ontem, como forma de não comprometer as investigações, foi realizada em conjunto entre a unidade de Naviraí e o Grupo Especial de Polícia Marítima da PF de Maringá (PRG). O objetivo é fechar o cerco contra contrabandistas da fronteira.



Segundo nota, durante patrulhamento no rio, os agentes encontraram as lanchas e prenderam em flagrante um paraguaio de 21 anos. O rapaz afirmou ter sido contratado para auxiliar o piloto de uma das embarcações para levar a cagar de Salto Del Guairá, até Porto Novo (PR), recebendo R$ 3 por cada caixa de cigarro.



