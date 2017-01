20/01/2017 - 09h22min

Prefeito Izauri recebe visita do representante do Ministério Público

[ FOTO: Ascom Prefeitura ] Prefeito Dr. Izauri e Promotor de Justiça Dr. Daniel verificando veículos e maquinários do Parque Rodoviário Municipal.



Na manhã desta quarta-feira (18) o prefeito de Naviraí doutor Izauri juntamente com o gerente de Administração Eduardo Mendes, recebeu em seu gabinete a visita do representante do Ministério Público doutor Daniel Stadniky.



Nesse encontro após a posse do prefeito doutor Izauri, o chefe do Executivo convidou o promotor de justiça para visitar a Garagem Municipal onde ficam guardados os automóveis, caminhões, ônibus do transporte escolar e máquinas e equipamentos do Parque Rodoviário da municipalidade. Na garagem, eles foram recepcionados pelo gerente de Serviços Urbanos, Adriano Silvério.



Segundo doutor Izauri, ele convidou o promotor para lá se dirigir, com a finalidade de que ele pudesse checar “in loco” as reais condições em que a nova administração do município recebeu tudo aquilo. O prefeito lamentou a situação, comentando que toda a frota precisa de reparos com urgência, especialmente a frota de ônibus que atende a demanda escolar, já que as aulas estão prestes a iniciar e todos os veículos se encontram sem condições de trafegabilidade para efetuar o serviço de transporte escolar.



O prefeito disse ainda que para o munícipio prestar esse atendimento a educação no transporte escolar é preciso pelo menos o investimento no reparos dos ônibus cujos serviços vão ultrapassar a quantia de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) e que o trâmite do processo licitatório é que trava um pouco o prazo legal exigido por lei para que as peças possam ser adquiridas, visando colocar todos os ônibus em condições normais de trabalho antes do início do ano letivo na Rede Municipal e Estadual de Ensino.



Em conversa com o promotor de Justiça, doutor Daniel, o prefeito doutor Izauri solicitou dele estudos no sentido de verificar a possibilidade, dentro da legalidade da legislação vigente, de ser dispensada a licitação já que o problema é crucial e bastante emergencial e a administração municipal não quer prejudicar o ano letivo e seus alunos.



Terminada a visitação a todos os locais e departamentos da Garagem Municipal, o promotor de justiça, doutor Daniel Stadniky, disse que a situação de manutenção dos veículos públicos, em especial dos ônibus destinados ao transporte de escolares, realmente inspira grande preocupação, e por isso solicitou do prefeito doutor Izauri um completo relatório da real situação para, se preciso for, tomar providências cabíveis num futuro próximo.



