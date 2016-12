20/12/2016 - 11h04min

Onevan entrega laboratório de informática para escola de Naviraí

O deputado estadual Onevan de Matos (PSDB), vice-presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, entregou, manhã desta segunda-feira, computadores e demais equipamentos para a ampliação do laboratório de informática da EM "José Carlos da Silva", em Naviraí.



Emenda Parlamentar

Os computadores deverão ser utilizados em projetos pedagógicos e aulas práticas desenvolvidas pela escola pública, que oferece Ensino Fundamental aos alunos que residem nos bairros Jardim Paraíso e Vida Nova.



O diretor da EM "José Carlos da Silva", Adriano Vieira Caires, destacou a conquista dos novos computadores para o laboratório de informática, que possibilitará ainda mais qualidade aos projetos educacionais desenvolvidos pela escola, bem como agradeceu o apoio recebido pelo deputado estadual Onevan de Matos.



"A comunidade da EM "José Carlos da Silva" está muito feliz com a esta emenda parlamentar destinada pelo deputado Onevan de Matos. Os computadores são importantes ferramentas para os professores e fundamentais para o aprendizado de nossos alunos", explicou o diretor Adriano Vieira Caires.



Laboratórios de Informática

Onevan de Matos já garantiu, mediante a destinação de emendas parlamentares de sua cota individual, a implantação de laboratórios de informática em dezenas de escolas públicas (estaduais e municipais), bem como em unidades da Apae de Mato Grosso do Sul.



"Todos nós sabemos que o computador, a internet – a informática como um todo – são alguns dos principais mecanismos de aprendizado e preparação de crianças e adolescentes para o futuro, especialmente o mercado de trabalho. Fico muito satisfeito em poder garantir mais um laboratório de informática para uma escola pública de nosso Estado", finalizou Onevan de Matos.



A entrega oficial da emenda parlamentar contou, ainda, com as presenças do prefeito Leandro Peres de Matos, dos gerentes municipais César Fonseca (Educação) e Ana Maria Coelho Belo (Projetos e Eventos), da vereadora eleita Rosângela Sofa, professores, administrativos e alunos da EM "José Carlos da Silva".



Fernando Ortega



Fonte: Assessoria de Imprensa

TAGs: laboratório de informática Onevan Escola de Naviraí

Editoria: Geral