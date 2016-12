20/12/2016 - 09h20min

Justiça eleitoral de Naviraí realizou a diplomação de novo Prefeito, Vice, Vereadores e Suplentes

[ FOTO: Humberto Zum ] Eleitos que foram diplomados na noite de ontem.



Em ato realizado na noite de ontem (19/12) a Justiça Eleitoral, 2ª Zona, de Naviraí realizou a diplomação do Prefeito José Izauri de Macedo, do Vice Sakae Kamitani bem como Vereadores e Suplentes. O evento aconteceu auditório da Cãmara Municipal, sendo presidido pelo Juiz Eleitoral Eduardo Magrinelli Jr.



Dezenas de pessoas, entre familiares e apoiadores dos eleitos lotaram compareceram para assistir a diplomação.



A lista dos vereadores eleitos que foram diplomados no município de Naviraí é a seguinte: Jaimir José da Silva, Marcio André Scalassara, Maria Cristina Tezolini Gradella, Lourdes Elerbrock, Ederson Dutra, Eurides Rodrigues, Josias de Carvalho, Fabiano Domingos dos Santos, Claudio Cezar Paulino da Silva, Rosângela Farias Sofa, Luiz Alberto Ávila Silva Júnior, Antonio Carlos Klein, Simon Rogério Freitas Alves da Silva.



Os suplentes diplomados são: Caroline Touro Beluque, Emerson Pereira de Souza, Altamir de Matos Mascarenhas, João Henrique Rorato Guedes de Mendonça, Apolônio Cândido dos Santos, Salem Salem, Jorge José Pereira, André Ricardo Biscaro, Ozeas Tavares da Silva, Onevan Batista do Amaral, José Roberto Pinheiro.



Ao fazer uso da tribuna, o prefeito diplomado José Izauri de Macedo, após cumprimentar a todos, no começo de sua fala se emocionou ao lembrar-se de seu pai Abelardo Xavier de Macedo, que foi vereador em Naviraí e que hoje o plenário da Cãmara Municipal tem seu nome.





TánaMídia





Fonte: Assessoria de Imprensa

TAGs: Justiça Eleitoral 2ª Zona de Naviraí Diplomação

Editoria: Naviraí