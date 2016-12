20/12/2016 - 09h04min

Reinaldo entrega R$ 14 milhões em viaturas e armas para a Segurança

Nesta terça-feira (20), o governador do Estado, Reinaldo Azambuja (PSDB), entrega viaturas e equipamentos para a Segurança Pública de Mato Grosso do Sul. A solenidade será realizada na Praça Ary Coelho, a partir das 10 horas.



Ao todo, veículos, armas e outros equipamentos, somam R$ 14,1 milhões e serão destinados para a Polícia Civil, Militar e Corpo de Bombeiros. Também participará do evento o secretário da Sejusp (Secretaria de Justiça e Segurança Pública), José Carlos Barbosa.



As entregas fazem parte do MS Mais Seguro, programa estadual lançado este ano e voltado para reestruturar o setor. Os equipamentos de hoje fazem parte da terceira etapa do projeto.

Para a Polícia Militar, serão entregues 45 viaturas quatro rodas, das quais 17 do Ministério da Justiça e Cidadania, fruto da contrapartida da cedência de policiais para os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em 2016, conforme o governo estadual.



Também serão entregues 60 armas para a Polícia Civil e para o Corpo de Bombeiros, 15 Unidades de Resgate e 24 veículos Auto-Salvamento, dos quais dois deles também dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos. Ainda de acordo com o governo, os recursos já aplicados no Programa MS Mais Seguro ultrapassa R$ 32,1 milhões, sendo que na primeira etapa foram R$ 6,8 e na segunda R$ 11,1 milhões para equipar e modernizar a segurança pública.



