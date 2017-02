21/02/2017 - 13h49min

Ministro vai para hospital e reunião com Azambuja é cancelada

[ FOTO: Divulgação ] Ministro não terá agenda hoje



Reunião marcada para hoje entre o governador Reinaldo Azambuja (PSDB) e o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, em Brasília, foi cancelada por problemas de saúde do ministro. O governador discutiria os impactos causados em Mato Grosso do Sul pela redução da importação do gás natural boliviano.



O cancelamento do encontro foi confirmado pela chefia de gabinete de Padilha, que não deu detalhes sobre o problema de saúde e apenas informou que o ministro está hospitalizado.



Outra agenda que Padilha teria com o deputado federal Eliseu Dionizio (PSDB), às 19 horas de hoje, para discutir emendas ao Orçamento da União também foi cancelado.



GÁS



Ontem, Azambuja afirmou que a redução drástica do ICMS do gás boliviano – a importação representou 18% da arrecadação do Estado, em 2014, e caiu para 4%, em 2017 – motivou, entre outros fatores financeiros e administrativos, a implantação das medidas de contenção de gastos.



O projeto que deve ser apresentado oficialmente hoje aos deputados pode ser aprovado até a próxima quinta-feira.



