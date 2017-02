21/02/2017 - 17h08min

Guarda Mirim de Naviraí é reformada e reativada

[ FOTO: Marcos Meira ] Autoridades prestigiaram a reinauguração da Guarda Mirim



Em cerimônia realizada na tarde de sexta-feira, 17 de fevereiro, o prédio da Guarda Mirim de Naviraí foi entregue a comunidade, após passar por ampla reforma que contou com apoio da iniciativa privada, administração municipal e classe política.



Estiveram presentes no ato de reinauguração da Guarda Mirim o deputado estadual Onevan de Matos (PSDB); a deputada federal Tereza Cristina (PSB); Promotor de Justiça da Infância e da Juventude em Naviraí, Paulo da Graça Riquelme de Macedo Junior; os vereadores Marcio Scarlassara e Simon Freitas (ambos do PSB); a primeira dama, Mariony de Macedo; a gerente de Educação, Fátima Liuti; a gerente de Assistência Social, Telma Minari; o presidente do Diretório Municipal do PSB, Fábio Chagas; além de representantes da diretoria da Guarda Mirim e da Polícia Militar.



Falando em nome da diretoria da Guarda Mirim, a pedagoga Maria Elaine Bitencourt Gimenez Souza, afirmou que a missão da entidade é promover a formação das crianças.



O Tenente QOPM Everson Antônio Rozeni, explicou que serão reforçados diariamente as questões de Ensino Moral, Cívico, baseado no trabalho, lealdade e honestidade, no respeito e amor a Deus, a Pátria, a família e aos semelhantes.



Com a reforma concluída, a Guarda Mirim de Naviraí será reativada e de início atenderá cerca de 33 alunos com idade entre 10 e 14 anos, de ambos os sexos. As aulas terão início no dia 06 de março em dois turnos (matutino e vespertino). Pela manhã eles recebem café da manhã e almoço e à tarde recebem lanche na entrada e na saída.



