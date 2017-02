21/02/2017 - 08h38min

Governador se reúne com ministro da Casa Civil nesta terça em Brasília

[ FOTO: Divulgação ] A redução drástica do ICMS do gás boliviano – a importação representou 18% da arrecadação do Estado,



O governador Reinaldo Azambuja (PSDB) cumpre agenda em Brasília nesta terça-feira (21). ele irá se reunir com o ministro-chefe da Casa Civil da Presidência da República , Eliseu Padilha, para discutir sobre a redução da importação do gás natural da Bolívia.



A queda nesta arrecadação tem sido o maior problema enfrentado no Estado, segundo o próprio chefe do executivo estadual. Azambuja chegou a dizer que foi “sacanagem” da Petrobrás pelo fato de ter deixado de importar o gás boliviano sem ao menos avisar, o que derrubou drasticamente a quantia importada do produto.



A audiência está prevista para às 14h (horário de Brasília). Reinaldo Azambuja esteve com o presidente da República, Michel Temer, na semana passada, quando expôs o preocupante quadro financeiro do Estado com a queda na receita de ICMS, por conta da política da estatal petrolífera de reduzir o bombeamento do gás boliviano; No próximo dia 10 de março, o governador se encontrará com o presidente da Petrobrás, Pedro Parente.



Segundo o governador, a redução drástica do ICMS do gás boliviano – a importação representou 18% da arrecadação do Estado, em 2014, e caiu para 4%, em 2017 – motivou, entre outros fatores financeiros e administrativos, a implantação das medidas de contenção de gastos por meio de projeto de reestruturação do governo enviado à Assembleia Legislativa nessa segunda-feira.



Participam do encontro de Reinaldo Azambuja com o ministro Eliseu Padilha, além da bancada federal, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Junior Mochi, e os secretários estaduais Márcio Monteiro (Fazenda) e Jaime Verruck (Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico).



