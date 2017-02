21/02/2017 - 09h47min

Prefeita de Juti participa da abertura dos trabalhos da câmara Municipal

[ FOTO: Ascom/D.Rojas ] Prefita Laka com os vereadores na noite desta segunda-feira na Casa de Leis



Reafirmando a harmonia entre os poderes Legislativo e Executivo, a prefeita Elizangela Martins Biazotti dos Santos (Laka), participou na noite desta segunda-feira (20), da sessão solene de abertura dos trabalhos relativos ao primeiro período de legislatura da Câmara Municipal de Juti.



Os trabalhos foram coordenados pelo presidente da Casa, vereador Vando Adão Claudino.



No ato solene, a prefeita Laka desejou aos vereadores, um ano exitoso de trabalho e reiterou o compromisso de continuar mantendo o diálogo e o respeitoso relacionamento institucional que já é cultivado entre ambos os poderes.



"Tenho a honra de dizer que a casa do povo sempre terá meu respeito protocolar constitucional e admiração pela relação respeitosa e harmônica entre o Executivo e o Legislativo", afirmou a prefeita.



A prefeita pontuou que a atuação de cada um dos vereadores resultará em conquistas positivas para a cidade, e destacou algumas das ações realizadas pelo Executivo com apoio da Câmara já nestes primeiros cinquenta dias de governo.



Laka citou a aprovação pela câmara, de convênios que passaram pela votação dos atuais vereadores, como o do transporte universitário e parceria com a cidade de Amambai-MS, para a realização de algumas cirurgias eletivas.



A prefeita ainda expôs algumas ações administrativas importantes realizadas pela prefeitura já em 2017, como o mutirão de limpeza de toda a cidade, que deu uma cara nova a Juti, manutenção e reparo dos centros de educação infantil municipal.



Ainda reparos estruturais essenciais às escolas do município, parcerias realizadas com instituições como SENAR, SENAI e AGRAER que irão trazer benefícios aos cidadãos e pessoas do campo, regularização de benefícios sociais com repasses em atraso, apoio as reservas indígenas do município.



A continuidade e atualizações do departamento de planejamento e projetos, prosseguindo com licitações e obras paradas, atualização de sistemas de gerenciamento administrativo mais modernos e principalmente a busca de atendimento humanizado por parte de todos os servidores municipais.



“A prefeitura está de portas abertas a todos, todos merecem uma prestação de serviços digna por parte da prefeitura, e esse compromisso é de toda nossa equipe”, explicou Laka.



Em sua mensagem a prefeita complementou dizendo que a prefeitura de Juti, assim como em quase todos os municípios do Brasil, em 2017 irá ter que se adequar com a realidade de queda de repasses, e terá que usar a criatividade para que as coisas aconteçam de fato e, exigirá inclusive, a tomada de decisões até impopulares, mas que serão necessárias para a manutenção da segurança financeira e administrativa municipal.



“Nosso plano de governo não será esquecido, já estamos realizando muitas promessas de campanha e temos muito ainda a fazer, com fé em Deus e com a parceria de todos, iremos realizar muitas ações e mudar o panorama jutiense”, finalizou a chefe do Executivo, desejando sucesso a todos os edis da Casa.



Em seguida todos os vereadores usaram a tribuna e fizeram discursos de apoio a cidade, enaltecendo a relação mútua de parceria entre os poderes,agradecendo a oportunidade de começarem seus mandatos aos eleitores da cidade e reafirmando o compromisso legislativo para seus mandatos.



O presidente da Casa, vereador Vandinho, finalizou a sessão dizendo que Câmara Municipal de Juti realiza as sessões ordinárias todas as segundas-feiras, as 19h30m e conta com a participação de todos para exercerem sua cidadania acompanhando o trabalho dos vereadores e rumos administrativos municipal.



ASCOM







Fonte: A Gazeta News

TAGs: câmara Municipal

Editoria: Geral