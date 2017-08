21/08/2017 - 15h10min

Ex-jogador de futebol, peão vence final em Barretos, leva R$ 80 mil

O peão José Vitor Leme, 21 anos, de Ribas do Rio Pardo (MS), venceu a etapa final da Professional Bull Riders (PBR) na Festa do Peão de Barretos 2017. Com a pontuação de 88.5 conquistada na noite deste domingo (20), tornou-se o campeão brasileiro de montaria em touros de 2017.



Além do título, Leme foi eleito o peão revelação do ano. Ele foi o segundo competidor da história a receber as três principais premiações da temporada. Antes dele, apenas Luciano de Castro, de Guzolândia (SP), havia conseguido o feito, em 2015.



Superando o touro Zorro, Leme ganhou, também, o prêmio de R$ 80 mil e a oportunidade de representar o Brasil na etapa final da PBR em Las Vegas (EUA), em novembro. Antes, em outubro, compete em um rodeio internacional no Canadá.



“É um título muito importante. Todos os competidores de montaria em touros do mundo gostariam de vencer nessa arena de Barretos. É um título que vai me ajudar muito na minha carreira”, diz.



Dos gramados às arenas

Antes de brilhar e realizar o sonho de vencer na arena do maior rodeio da América Latina, o peão teve de tomar uma decisão importante que mudaria o rumo da sua vida: deixar os campos de futebol para se arriscar em cima dos touros.



Meio-campista desde os 13 anos, Leme passou pelas categorias de base de clubes do Mato Grosso do Sul, onde morava. Jogou pelo Cene, Operário e Comercial. Em São Paulo, vestiu a camisa do XV de Piracicaba.



Leme não se profissionalizou no futebol e abandonou a carreira nos gramados aos 18 anos. Como sempre morou em sítios e teve o pai, ex-peão, como incentivador e professor, o jovem campeão migrou para as arenas.



“Eu pensei bastante, pois estava difícil. Futebol acabou não sendo só habilidade que mandava. Era muita coisa envolvida. Então resolvi arriscar mesmo nas montarias e graças a Deus deu certo”, conta.





