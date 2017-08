21/08/2017 - 08h47min

Governo trabalha para pagar 13º salário integral e em dia, diz secretário

[ FOTO: Marcos Ermínio ] Secretário de Administração, Carlos Alberto Assis.



A expectativa do Governo de Mato Grosso do Sul é pagar o 13º salário dos quase 70 mil servidores estaduais integralmente e no dia 20 de dezembro. A afirmação é do secretário de Administração do Estado, Carlos Alberto Assis.



“Nós temos quase certeza que vamos cumprir. Nosso foco é nisso e vamos pagar” disse. A folha de pagamento bruto gira em torno de R$ 400 milhões.



Na sexta-feira, dia 18, o secretário de Governo, Eduardo Riedel, já havia dito que o trabalho do Executivo estadual é juntar recursos para arcar com o compromisso. Por lei, o salário correspondente ao 13º tem de ser depositado até 20 de dezembro. Se parcelado, a primeira em 30 de novembro.



O governo tradicionalmente paga em uma parcela, geralmente de forma antecipada. Em 2016, a remuneração caiu na conta do servidor em 15 de dezembro. A expectativa, na ocasião, era que R$ 1,2 bilhão seria injetado na economia do Estado.



