22/10/2017 - 23h30min

Após Leilão Lions Clube direciona 100 mil para 17 entidades aqui de Naviraí

Na noite desta sexta-feira, O Lions Clube Poliglota de Naviraí fez a entrega dos cheques das doações para 17 entidades filantrópicas da cidade. No total foram entregues R$ 100 mil em donativos para auxiliar na continuidade dos projetos sociais que estão sendo desenvolvidos nas comunidades.



O dinheiro das doações foram arrecadadas no IV Leilão do Lions Clube, realizado em abril, no Parque de Exposições Tatsuo Suekane e a entrega aconteceu no auditório da Associação Comercial e Empresarial de Naviraí, em reunião festiva coordenada pela presidente Cristiana da Silva Lopes.



O diretor da comissão organizadora do leilão, Luis Henrique Bruno foi o responsável pela aplicação dos critérios de avaliação que determinaram a distribuição dos recursos, com a observância de pontos como número de beneficiários atendidos por cada entidade, as dificuldades pelas quais atravessam para tocarem os projetos e o alcance social de cada iniciativa, o que fez com que os valores doados fossem diferentes (de R$ 2,5 mil a R$ 8,2 mil).



No ano de 2014 foram entregues R$ 52,9 mil para 16 das 30 entidades já contempladas nestes quatro anos; em 2015 foram R$ 53,42 mil para 16 entidades; no ano passado foram 15 contemplações com R$ 67 mil em doações e neste ano são 17 entidades contempladas com R$ 100 mil, o que no quadrimestre totalizou R$ 273,32 em donativos.



OS BENEFICIADOS

Neste ano as doações foram para o Lar da Criança Amor e Caridade (R$ 8,2 mil), Guarda Mirim (R$ 4 mil), Projeto Judô (R$ 9 mil), Casa Lar Santo Antônio (R$ 10 mil), Apae de Naviraí (R$ 10 mil), rede Feminina de Combate ao Câncer (R$ 10 mil), ARA – Associação de Recuperação dos Alcóolatras (R$ 5 mil).



Ainda a Paróquia Nossa Senhora de Fátima – Catequese (R$ 6 mil), Fundação Pio XII de Barretos (R$ 5 mil), Projeto Acanavi – Espaço da Arte (R$ 4 mil), Pastoral da Criança (R$ 5 mil), Associação dos Aposentados (R$ 3 mil), Escolinha de Jesus, da Igreja Luterana (R$ 5 mil), Desbravadores, da Igreja Adventista (R$ 4,8 mil), Paróquia Nossa Senhora de Fátima – acampamento (R$ 6 mil), Equitação Terapêutica (R$ 2,5 mil) e Projeto Capoeira – educação com Arte, Ginga Faz Parte (R$ 2,5 mil).



O leão Luis Henrique Bruno disse que “os valores doados não resolverão todos os problemas da cidade, mas estes valores expressam a nossa parcela de colaboração e nós de público, estamos agradecendo a todos os doadores”. Os diretores das entidades contempladas fizeram pequenos discursos de agradecimento.



A presidente do Lions Clube Poliglota – Cristiana da Silva Lopes declarou que “deve ser feito o reconhecimento aos esforços dos 43 membros do clube (leões com suas domadoras), pois todos tem trabalhado em beneficio dos que necessitam de amparo, em Naviraí", finalizou Cristiana.





