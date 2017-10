22/10/2017 - 23h01min

Acidente entre Amambai e Ponta Porã resulta em duas mortes, uma é de Naviraí

[ FOTO: agazetanews ] Patricia faleceu no local do acidente



A colisão entre um Toyota Corolla cor branca e Ford Ka cor prata deixou um ocupante de cada veículo morto na Rodovia MS-386 trecho que liga Amambai a Ponta Porã. Uma das vitimas segundo informações é aqui de Naviraí.



O acidente aconteceu no final da tarde desse domingo, 22 de outubro, nas proximidades do Tagi, em um trecho da rodovia estadual que corta o município de Aral Moreira.



Uma equipe do Corpo de Bombeiros de Amambai foi acionada e se deslocou para o local do acidente para atender a ocorrência.



Mais pelo menos cinco pessoas que estavam nos veículos ficaram feridas e foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros para hospital em Ponta Porã por estar mais perto para o deslocamento.



Segundo informações, faleceu no local a filha do professor Luiz Carlos que trabalha no Escola Odércio de Matos. Ela estava no veículo com seu esposo que dirigia o Corolla que teria rodado na pista, chovia muito na hora do acidente, que bateu no veículo kA com família de Ponta Porã.



Segundo informações vítima fatal do Corolla foi a Patrícia Batista, comerciante do ramo hoteleiro em Naviraí.



O pai e a mãe da comerciante que também estavam no veículo, ficaram feridos. A vítima fatal que estava no Ka seria uma mulher residente na cidade de Ponta Porã.



Informações ainda são desencontradas, pois não se sabe ao certo se todos estavam no mesmo veículo, ou teria um terceiro carro. Cometário nas redes sociais dão conta que o professor, sua esposa e uma neta estariam em outro veículo e não teriam sofrido nada, pois não se envolveram na tragédia.



Informações indicam que os ocupantes do Ka haviam participado de uma ação religiosa de uma igreja em Amambai e retornavam para Ponta Porã.



