22/12/2016 - 08h45min

Centenas de motoristas terão CNHs suspensas no Estado; veja lista

[ FOTO: Detran divulgou lista de nomesDivulgação ] Detran divulgou lista de nomes



Centenas de motoristas de Mato Grosso do Sul têm prazo de 15 dias, contados a partir de hoje, para evitar que a carteira de habilitação seja suspensa.



O Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MS) divulgou nesta quinta-feira listagem com nomes e detalhes dos processos de vários condutores.



Em alguns casos, a suspensão da carteira tem prazo de dois meses e em outros casos até 12 meses. Quem quiser evitar a suspensão do direito de dirigir precisa procurar o Detran.



Acesse o site: www.spdo.ms.gov.br/diariodoe e confira a lista com detalhes de todos os processos.



