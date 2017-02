02/02/2017 - 10h01min

Naviraiense estréia com empate contra o Sete de Dourados no Douradão

[ FOTO: Divulgação ] O time do Naviraiense fez um bom jogo e saiu com um empate contra o Sete de Dourados nesta quarta-feira.



O atual campeão estadual começou nesta quarta-feira a defender o título conquistado ano passado e, mantendo a tradição, teve muita dificuldade contra o Naviraiense no estádio Douradão. O time douradente criou mais, mas a vantagem que daria a vitória não aconteceu graças a excelente atuação do goleiro Bruno, com diversas defesas decisivas. A partida foi a única realizada do Grupo B, que ainda tem Águia Negra, Corumbaense, Ivinhema e Urso.



Empurrado pela torcida, os melhores lances de gol do primeiro tempo foram do Sete, mas o goleiro Bruno justificou a escolha como melhor em campo. A primeira defesa foi tranquila em chute de Jéferson aos dez minutos, mas aos 28, Rosolem recebeu perto da área, girou e bateu firme, mas o goleiro do CEN conseguiu desviar.



Aos 31, foi a vez de Pavão arriscar em cobrança de falta. O meia buscou o ângulo esquerdo e Bruno alcançou a bola em bela defesa. Aos 37, Jô avançou pela esquerda e cruzou, a zaga tentou afastar e a bola sobrou para Jéferson cabecear a queima-roupa e o goleiro mais uma vez levou a melhor. O Naviraiense chegou apenas no final da etapa em um chute de Marcelo Andrade da entrada da área, mas para fora.



SEGUNDO TEMPO



Na volta do segundo tempo, o Naviraiense aproveitou erro da defesa do Sete para abrir o placar logo aos dois minutos. Juan saiu jogando errado e mandou a bola nos pés de Marcelo Andrade que teve tranquilidade para olhar a posição de Alan Tobias e bater sem chance de defesa.



A desvantagem fez Mauro Marino mexer no time, mandando Thiago Mattos e Pablo para o jogo. As mudanças fizeram a pressão do Sete seguir e o goleiro Bruno continuar aparecendo. Aos 15, Pablo desviou cruzamento para o gol, a bola bateu zaga e saiu.



Na cobrança do escanteio, a bola ficou na entrada da área e Pavão emendou de primeira para Bruno defender mais uma vez. Só que na cobrança do segundo escanteio, Jéferson aproveitou para desviar e empatar o jogo. O gol animou o time, mas as chances de marcar rarearam.



O Sete voltou a atacar com perigo aos 29 minutos em lançamento de Jéferson para entrada de Pablo que, de primeira, bateu para fora. No minuto seguinte foi a vez de Pavão arriscar, mas em cima de Bruno. O Jacaré teve contra-ataque aos 34, mas o David chutou torto para fora.



Pouco depois, em cruzamento na área, Alan foi mais rápido para dar um tapa na bola e evitar que Ícaro marcasse. Perto do fim, o Sete teve mais uma chance de marcar o gol da vitória com Natan, mas Bruno outra vez defendeu e fez o jogo terminar mesmo com o placar de 1 a 1.



Ficha técnica:



Sete de Dourados 1 x 1 Naviraiense



Data: 1º de fevereiro de 2017



Árbitro: Alan Lario Lesso – Assistentes: Sérgio Alexandre da Silva e Luiz Fernando Viegas



Público total: 672 (389 pagantes). Renda: R$ 2.525,00



Sete de Dourados: Alan Tobias; Bahia, Juan, Ramon Baiano e Jô; Neto (Thiago Matos), Guinha, Pavão, Rosolen e Jeferson (Natan); Léo Souza (Pablo). Técnico: Mauro Marino



Naviraiense: Bruno; Iury, Júnior Carvalho, Leandro Mancha e Basílio (Bruno Santos); Guto, Douglas, Baiano e Ícaro; Marcelo Andrade (Jackson) e Matheus (David). Técnico: Rony Aguilar.



