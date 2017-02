20/02/2017 - 10h15min

Queda de paramotor durante evento mata empresário em Amambai

[ FOTO: agazetanews ] Adilson seria presidente do Rotary de Amambai ano 2017/18



A queda de um paramotor matou o empresário Adilson Peres Ruiz, de 40 anos, no fim da tarde deste domingo (19), em uma chácara no município Amambaí, distante 352 quilômetros de Campo Grande. Ele fazia manobras no ar quando teria perdido o controle e caído.



De acordo com informações do site A Gazeta News, Adilson fazia sobrevoos em um evento de motociclismo que acontecia na cidade. Ele carregava uma faixa da empresa de calçados que administrava.



Testemunhas disseram que o empresário estava em uma altura elevada quando começou a executar uma manobra conhecida como ‘parafuso’, que consiste fazer pequenos giros no ar.



Com a execução cada vez mais rápida, ele acabou perdendo o controle e o paramotor caiu no quintal de uma propriedade rural da região. Com a queda Adilson teve fraturas múltiplas e morreu na hora.



O paraquedas que o empresário usava estava aberto ao lado do corpo, porém, testemunhas disseram que não viram o equipamento de segurança se abrir no momento da queda.



Equipes do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e Polícia Civil estiveram no local do acidente, e um inquérito será aberto para apura as causas da morte.



O empresário Adilson Ruiz era casado e deixa dois filhos menores de idade. Segundo membros do Rotary Clube local, ele havia sido eleito e iria presidir o clube de serviço em 2018.



Fonte: A Gazeta News

