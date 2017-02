20/02/2017 - 07h28min

Naviraiense buscará contra o Águia Negra em casa sua reabilitação

[ FOTO: GazetaMS ] Jogando em casa, o Corumbaense fez 1 a 0 e depois cedeu o empate para o time do Naviraiense.



Um empate com sabor especial. Foi desta forma que o elenco do Naviraiense encarou o resultado do jogo de sábado (18), contra o líder Corumbaense, no campo adversário, no Estádio Arthur Marinho, na cidade Capital do Pantanal, Corumbá.



Mais do que o resultado o time jogou com tranquilidade, sem o afobamento que atrapalhou muito na quarta-feira passada diante do Urso.



“Uma equipe equilibrada taticamente’’ é isso que está buscando o treinador do Jacaré e que já pode ver uma mudança positiva neste terceiro jogo do estadual. “Precisamos evoluir ainda mais, porque temos condições para isso”, diz o treinador.



Depois da cansativa viagem até Corumbá, o Naviraiense já volta a campo nesta quarta-feira, as 20h15 no Estádio Virotão contra a equipe do Águia Negra de Rio Brilhante.



Neste jogo a meta é a vitória, primeira do campeonato e que, com certeza, garantirá a recuperação. No sábado, rodada deve ser toda antecipada por causa do carnaval, o Jacaré vai a Ivinhema, para o primeiro “dérbi” da temporada.



