Audiência vai debater reforma da previdência com movimentos sociais

Com a intenção de debater os detalhes da reforma da previdência, os deputados realizam na próxima quarta-feira (22), a partir das 13h, uma audiência pública sobre o tema, que terá a participação dos movimentos sociais e sindicais de Mato Grosso do Sul.



O evento já teve a confirmação de representantes a CUT (Central Única do Trabalhador), Fetagri-MS (Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de MS), Fetems (Federação dos Trabalhadores em Educação de MS) e Contag (Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares).



O proponente do evento, o deputado João Grandão (PT), adiantou que também convidaria os deputados da bancada federal de Mato Grosso do Sul, entre eles, Carlos Marun (PMDB), que é inclusive o presidente da comissão especial, que debate a reforma da previdência, na Câmara dos Deputados.



A intenção é discutir quais as mudanças que vão afetar a aposentadoria dos trabalhadores e que pontos deste projeto, enviado pelo presidente Michel Temer (PMDB), são positivos e negativos. O governo estadual também deve enviar o seu projeto de reforma da previdência, mas este deve chegar em um segundo momento, depois do andamento do assunto em âmbito nacional.



