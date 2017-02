22/02/2017 - 13h57min

Guerra de facções: grupo de 15 executa suposto integrante do PCC com 80 tiros

[ FOTO: Divulgação ] Sergio Orlando de Oliveira, de 39 anos, foi executado a tiros na fronteira entre o Brasil e o Paraguai.



O brasileiro Sergio Orlando de Oliveira, de 39 anos, foi executado a tiros na fronteira entre o Brasil e o Paraguai, na região das cidades Bela Vista, do lado brasileiro, e Bella Vista Norte (PY). Um grupo de aproximadamente 15 pessoas invadiu a casa do homem, que teria sido morto com ao menos 80 tiros.



Segundo as informações do site Porã News, Sergio é apontado como membro do PCC (Primeiro Comando da Capital) e teve a casa invadida pelo grupo, fortemente armado. A vítima teria conseguido fugir e se esconder em uma matagal perto de casa, mas foi executado com mais de 80 disparos de arma de fogo.



De acordo com a polícia paraguaia, o homem tinha passagens por tráfico de drogas e a execução teria ligação com guerra de facções criminosas na região de fronteira. Agentes da Polícia Nacional e Divisão de Homicídios do Paraguai investigam o caso.



