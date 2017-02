22/02/2017 - 14h04min

Gaeco faz operação em duas cidades e cumpre mandado na casa de prefeito

[ FOTO: Divulgação ] Vanderlei Bispo, prefeito de Japorã, é alvo da investigação



Equipes do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado) estão nesta quarta-feira (22) em Mundo Novo e Japorã, cidades do extremo sul de Mato Grosso do Sul, onde realizam a Operação Curumim.



O objetivo da operação ainda não foi informado, mas nove mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos nas duas cidades, incluindo a prefeitura de Japorã e a casa do prefeito Vanderlei Bispo (PTB).



Conforme a assessoria do Ministério Público, os mandados foram expedidos pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul em investigação conduzida pelo Procurador-Geral de Justiça.



Vanderlei Bispo foi reeleito em outubro do ano passado com 2.583 votos. Fiscal de rendas do Estado, ele fez carreira política em Mundo Novo, onde disputou eleição de prefeito e chegou a ser suplente de deputado.



CampoGrandeNews

Fonte: Campo Grande News

TAGs: Gaeco Mundo Novo Japorã MS Operação Curumim prefeito Vanderlei Bispo Ministério Público

Editoria: Polícia