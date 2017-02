22/02/2017 - 16h05min

Com rondas diárias de helicóptero, PM quer diminuir 30% de criminalidade

[ FOTO: divulgação ] A aeronave ajudará no combate a criminalidade



Com rondas diárias de helicóptero, que começarão em março, a Polícia Militar de Mato Grosso do Sul espera reduzir em 30% a criminalidade nos bairros de Campo Grande.



A ação faz parte da reativação do GPA (Grupo de Patrulhamento Aéreo) da corporação, que não operava há pelo menos um ano.



A informação é do chefe da Coordenadoria Geral do Policiamento Aéreo, coronel Rosalino Gimenez. O helicóptero, já utilizado em outras operações, está parado no pátio do hangar do governo do Estado, a espera de manutenção preventiva.



Diferente do que já aconteceu em Mato Grosso do Sul, agora o patrulhamento será permanente.



O helicóptero voará pelo menos uma hora todos os dias, atuando em conjunto com os policiais em solo, segundo o coronel.



“Vamos deixar a aeronave e tripulação disponíveis 24 horas de prontidão, acompanhando as ocorrências as ocorrências e realizando voos nos horários de pico, com incidência maior de roubo e furto”, explica.



Em 2014, a polícia fez algumas rondas com o helicóptero, mas as ações não eram diárias, pois, de acordo com o chefe da coordenadoria, não havia contrato permanente de manutenção para aeronave, o que agora tem.



Em relação ao início das atividades, a previsão para março é por conta dos ajustes no helicóptero e preparo da equipe que comandará as ações. Os policiais estarão ligados à Unidade Aérea da Polícia Militar.



Na prática, a forma de acionamento da aeronave será pela própria viatura em solo ou, se o comando aéreo entender a necessidade, antes de ser chamado.



Ainda de acordo com o coronel, o governo espera reduzir em, pelo menos, 30% a criminalidade. A aposta é que o patrulhamento amplie a sensação de segurança da população e iniba a prática de delitos.



“Teremos pronta resposta por conta da rápida mobilidade que o helicóptero dá, que tem a capacidade de fazer o serviço de 15 viaturas. A aeronave tem um campo de visão que consegue suprir. Isso é estudo da segurança pública”.



Somando gastos com combustível e inspeção, a PM estima gasto de R$ 1 mil por cada hora de voo. Nos próximos dias, haverá treinamento com os policiais para delinear como será o patrulhamento.



CGNews

Fonte: Campo Grande News

TAGs: helicóptero queda na criminalidade PM

Editoria: Geral