22/02/2017 - 08h43min

TCE-MS abre oportunidade de estágio com 44 vagas e remuneração de R$ 900

[ FOTO: Divulgação ] TCE-MS (Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul)



O TCE-MS (Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul) divulgou nesta terça-feira (21) a abertura de um processo seletivo para contratação de até 44 estagiários de diferentes áreas, com bolsa-remuneração de R$ 900,00, mais vale transporte de R$ 100,00.



As 44 vagas serão distribuídas entre os cursos de Direito (10), Ciências Contábeis (10), Tecnologia da Informação, Engenharia Civil (4), Administração (4), Engenharia Ambiental (2), Arquitetura e Urbanismo (2), Serviço Social (1), Enfermagem (1), Jornalismo (1) e Publicidade e Propaganda (1).



Poderão participar do processo seletivo estudantes matriculados nos respectivos cursos superiores. Para os cursos de Direito , Engenharias e Arquitetura e Urbanismo, podem se inscrever alunos até do 9º semestre. Nos demais cursos o limite é até o 7º semestre.



Será formado um cadastro de reserva para cada área. O edital prevê a garantia de 10% das vagas para estudantes com necessidades especiais.



A jornada semanal dos estagiários será de 25 horas, ou seja, cinco horas por dia. A duração do programa de estágio será de um ano, podendo ser prorrogado por igual período.



As inscrições poderão ser feitas entre os dias 6 a 20 de março, na sede TCE-MS, na Av. Desembargador José Nunes da Cunha, Bloco 29, no Parque dos Poderes.



MidiamaxNews

Fonte: Midiamax News

TAGs: TCE-MS processo seletivo estagiários bolsa-remuneração

Editoria: Geral