Onevan cumpre agenda e firma compromissos com Corumbá e Ladário

O deputado estadual Onevan de Matos (PSDB), vice-presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, cumpriu extensa agenda político-parlamentar, nesta segunda-feira, e firmou compromissos com a população dos municípios de Corumbá e Ladário.



Compromissos



Onevan de Matos foi recebido pelos prefeitos Ruiter Cunha de Oliveira (Corumbá) e Carlos Aníbal Ruso (Ladário), oportunidade na qual reiterou o seu compromisso de representar os dois municípios na Assembleia Legislativa, bem como ajudar na obtenção de obras e investimentos junto ao Governo do Estado.



“Sou parceiro das administrações municipais de Corumbá e Ladário, de modo que tanto o Ruiter como o Ruso têm as portas de meu gabinete abertas para que, juntos, possamos contribuir com o desenvolvimento das queridas cidades pantaneiras”, pontuou o deputado estadual.



Visitas Institucionais – Juntamente com os correligionários Dr. Antônio Sabatel e João Carlos Souza, Onevan visitou diversas instituições dos dois municípios, nas quais ouviu reivindicações e solicitações de emendas parlamentares.



Onevan pode conhecer a sede e os trabalhos artísticos e culturais desenvolvidos pelo “Instituto Moinho Cultural”, fundado e dirigido pela bailarina Márcia Rolon, que o recepcionou juntamente com o coordenador-geral José Roberto.



O parlamentar também participou da reunião ordinária do “Lions Clube de Ladário”, oportunidade na qual expressou ao presidente Augusto Cézar Ribeiro e aos demais integrantes da diretoria que está a disposição para encaminhar as reivindicações da entidade.



Emendas Parlamentares – O deputado estadual Onevan de Matos visitou, também, duas entidades, às quais já se comprometeu em destinar emendas parlamentares: Sociedade Beneficente de Corumbá (2017) e Apae de Corumbá (2018).



O pedido de emenda para a unidade hospitalar foi apresentado pelo presidente, Dr. Antônio Sabatel, que recebeu Onevan de Matos juntamente com o secretário Rogério dos Santos Leite (Saúde) e parte do corpo clínico do hospital.



A segunda emenda parlamentar, que será destinada no Exercício 2018, vai contemplar a Apae de Corumbá. Onevan de Matos visitou a unidade acompanhado dos diretores Milton Carlos de Melo e Sônia Regina Sabatel, e pode conhecer a estrutura que atende, aproximadamente, 200 pessoas por dia, entre crianças, adolescentes e adultos.



“Estou extremamente satisfeito com a agenda que cumpri em Corumbá e Ladário. Pude conhecer entidades que desenvolvem trabalhos formidáveis e, na condição de deputado estadual, quero poder contribuir um pouco para que elas possam continuar ajudando tantas pessoas e auxiliando na promoção da cidadania”, finalizou Onevan de Matos. (Texto: Fernando Ortega – Ascom Gabinete Parlamentar).



