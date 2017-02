22/02/2017 - 09h22min

Carismática de Naviraí comemora Jubileu de Ouro com missa

[ FOTO: j.Hélio ] Giuliano de Lima coordenador do movimento agradeceu a todos pela presença



Na última sexta-feira, 17 de Fevereiro, um dos movimentos mais populares da Igreja Católica completou 50 anos de existência no mundo.



A Renovação Carismática Católica – RCC surgiu em 1967 na Universidade de Duquesne, na Pensylvania (EUA), quando um grupo de estudantes se reuniu em retiro para pedir uma nova efusão do Espírito Santo para eles e para a Igreja após a Segunda Guerra Mundial.



A partir daí, por meio da chamada cultura de Pentecostes, a contagiante alegria e mover do Espírito Santo conduziram paróquias e mosteiros a criarem Grupos de Oração por todo o mundo até chegar no Brasil.



Por isso, iniciando com a Santa Missa em Ação de Graças pelos 50 anos da RCC, presidida pelo pároco Padre Alex Messias, vários servos (como se auto intitulam os membros do movimento) de toda a paróquia reuniram-se na Catedral Nossa Senhora de Fátima, de Naviraí, para celebrar em clima de solenidade este júbilo.



Em sua homilia, o padre Alex além de associar o Evangelho do dia com o momento jubilar da RCC, ele convidou os fieis a fazerem uma “viagem no tempo” histórico do movimento.



Assim, ele destacou a ousadia da jovem italiana, hoje beatificada, Elena Guerra, que teve a coragem de, no século XIX, enviar cartas ao então Papa Leão XIII suplicando ao Pontífice para que houvesse um novo ardor pelo Espírito Santo na Igreja Católica.



“Precisamos ter esta mesma coragem! A coragem de viver e propagar a cultura de Pentecostes”, frisou padre Alex.



Ao final da Celebração, o coordenador Paroquial da RCC, Denilson Junglos, agradeceu aos membros de cada comunidade bem como aos membros antigos que hoje se encontram afastados, mas que se fizeram presentes na noite jubilar:.



“Estou muito feliz pelo dia de hoje, por reencontrar pessoas especiais. (...) Precisamos voltar ao primeiro amor”, disse Denilson. Ele também destacou que há grupos de oração na Comunidade Nossa Senhora Aparecida (às segundas-feiras), Comunidade Santo Antônio (às sextas), Comunidade São Pedro e São Francisco (aos domingos) e na Catedral (às quintas), convidando as pessoas a participarem dos encontros.



Também tomou a palavra Giuliano Guilherme de Lima, coordenador da RCC na Catedral. Giuliano lembrou a chegada da RCC em Naviraí na década de 80 e convocou a todos a viverem a experiência de uma fé católica sob o impulso e ardor do Espírito Santo.



“O Espírito Santo não é apenas para a RCC, mas para toda a Igreja, para todas as pastorais e movimentos”, destacou Giuliano.



Em seguida, e após emocionante momento de homenagens, a grande comemoração continuou na Praça Euclides A. Fabris, no centro da cidade, onde aconteceu uma grandiosa festa.



Balões decorativos, bolo de aniversário, muita música e louvor marcaram o encontro de fieis e de várias gerações de membros da RCC na Praça central de Naviraí.



Os presentes fizeram um círculo de mãos dadas em torno do bolo de aniversário para um momento de muita emoção entre todos, pois uma das servas mais antigas da RCC conduziu belíssimo momento de oração pela cidade de Naviraí e pelos presentes.



“Olhem para o céu. Olhem para as estrelas, e agradeçam a Deus por este momento profético que estamos vivendo juntos”, repetia Elisabeth Macedo que hoje está afastada por motivos de saúde.



A noite jubilar da RCC encerrou-se com grande queima de fogos e com o tradicional “Parabéns a você!”, com direito ao servo mais idoso soprando as velinhas.



Giuliano Guilherme fechou a noite dizendo que as festividades se estenderão por todo o ano, mas que o seu ápice se dará na Solenidade de Pentecostes no mês de Junho.



Tudo isso só foi possível graças ao apoio da Catedral Nossa Senhora de Fátima, na pessoa do padre Alex Messias, e da Prefeitura Municipal de Naviraí, que gentilmente autorizou a utilização do espaço da Praça central, com o auxílio das Polícias Civil e Militar.



