22/05/2017

Crise política ameaça paralisar trabalhos da semana no Congresso

[ FOTO: G1 ] Em razão da crise política, parlamentares da oposição vão tentar obstruir as votações no Congresso Nacional



A crise política gerada pelas delações dos empresários Joesley e Wesley Batista, donos da JBS, que atingem principalmente o presidente Michel Temer (PMDB) e o senador afastado Aécio Neves (PSDB-MG), ameaça paralisar os trabalhos previstos para esta semana no Congresso Nacional.





Os empresários fecharam acordo de delação no âmbito da Operação Lava Jato. Eles entregaram ao Ministério Público Federal documentos, fotos e vídeos para comprovar as informações. As delações dos irmãos Batista já foram homologadas pelo Supremo Tribunal Federal e o conteúdo, divulgado na semana passada.





Em razão do que foi informado por Joesley e Wesley Batista, o Supremo autorizou a abertura de inquérito para investigar o presidente Temer.





Além disso, o ministro Luiz Edson Fachin, relator da Lava Jato no STF, determinou o afastamento de Aécio Neves do mandato de senador (a irmã de Aécio e um primo dele foram presos pela Polícia Federal).





No Congresso Nacional, a oposição passou a liderar um movimento a favor do impeachment de Temer e, além disso, os articuladores políticos do governo foram avisados que parte da base aliada quer a renúncia do presidente.







Agenda do Congresso

Na Câmara, há sete medidas provisórias aguardando votação em plenário.

Uma delas, que transfere recursos do Fundo Penitenciário Nacional (Funpen) para o caixa dos estados, chegou a ter o texto-base aprovado na semana passada, mas perderá a validade se a votação não for concluída nesta semana (falta a análise de sugestões dos parlamentares para mudar o texto original).





Outro projeto que está com análise pendente é o que valida e prorroga incentivos fiscais concedidos por estados a empresas sem a autorização do Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz).





Apesar de a pauta de votações estar mantida para esta semana, a expectativa é que as votações ficarem paralisadas.



