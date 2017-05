22/05/2017 - 09h01min

Prefeitura de Ladário, MS, abre processo seletivo para cargos com salário de até R$ 2.252,88

A prefeitura de Ladário, a 410 quilômetros de Campo Grande, abre nesta segunda-feira (22) inscrições em processo seletivo simplificado para contratação temporária de profissionais de nível médio para atuação na assistência social do município pelo período de 12 meses.





São seis vagas para técnicos de serviços de assistência com salário de R$ 937 e três vagas para assistentes sociais, que demandam nível superior completo e ofereceram salário de R$ 2.252,88.





A jornada de trabalho é de 40 horas por semana e a seleção dos candidatos será feita com base na avaliação de títulos, prova objetiva de múltipla escolha e entrevista técnica.





Para se inscreverem os candidatos deverão entregar ficha cadastral que está disponível no site da prefeitura na secretaria municipal de Assistência Social, na avenida 14 de Março, 850, centro, entre segunda (22) e quarta-feira (24), das 8h às 11 e das 14h às 17h.



