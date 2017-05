22/05/2017 - 09h07min

Para fugir do polícia, suspeito abandona carro com 235 quilos de maconha em MS

[ FOTO: G1 ] Droga apreendida pelo DOF em Dourados na madrugada deste domingo



Policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam por volta das 4h (de MS) deste domingo, 235 quilos de maconha. O flagrante ocorreu na BR-463, no trevo de acesso a universidade, em Dourados, a 214 quilômetros de Campo Grande.





Segundo o DOF, a droga estava sendo transportada em um carro com placas de Ribeirão Preto (SP). O condutor abandonou o veículo com o entorpecente pouco antes de ser abordado pelos policiais e fugiu.



G1

Fonte: Assessoria de Imprensa

