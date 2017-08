22/08/2017 - 18h40min

Ladrão leva máscara de Batman de dentro do Batmóvel

[ FOTO: Divulgação ] Batman precisda rever sua máscara urgente para efetuar ações sociais



O que seria de um super-herói sem o seu uniforme para salvar o dia? Esse é o dilema que Batman passa em Campo Grande. Ele trabalha como personal trainer nas horas em que não está com seu traje de homem morcego atuando pelo grupo voluntário Liga do Bem.



A máscara e a capa do herói que atua em diversos eventos beneficentes na Capital foram furtadas há cinco dias. Por regra do grupo, quem encarna o personagem não deve revelar sua identidade publicamente.



O "super-herói" disse ao Portal Correio do Estado que o crime aconteceu enquanto ele e a namorada estavam na missa, na Igreja Perpétuo Socorro. O "batmóvel" dele estava estacionado nas proximidades da igreja e quando casal retornou para o carro, motorista percebeu que alguém tinha arrombado a porta.



Do interior do veículo foram levados uma bolsa, contendo carteira e aparelho celular, além de parte do traje do herói. Máscara, que foi herdada pelo personal trainer, é avaliada em R$ 500 e ele corre contra o tempo para recuperá-la ou conseguir outra.



“O que chamou atenção foi que não furtaram objetos de mais valor como aparelho de som, caixa de som, levaram esses outros pertences. Registrei boletim de ocorrência em seguida, mas não sei como a polícia trabalha nesses casos. Espero recuperar, pois toda semana participo de ações em hospitais e uma ação mais importante se aproxima”.



Neste sábado Batman tem agendada participação em evento em uma rede de fast-food que reverte fundos para a Associação dos Amigos das Crianças com Câncer (AACC).



"Seria cômico senão fosse trágico! Mas esta máscara não tem valor financeiro mensurável, pois é com ela que realizo um trabalho voluntário", declarou Batman em publicação nas redes sociais.



Para conseguir identificar o “vilão” que furtou os objetos, Batman divulgou ocorrido nas redes sociais para pedir ajuda à população. Postagem conta com quase mil compartilhamentos e super-herói segue missão, que assumiu há dois anos na 'Liga do Bem'.



Para quem souber informações que levem Batman até parte do seu traje não precisa acionar o 'bat-sinal', basta entrar em contato pelo do número (67) 99235-6794 ou acionar a polícia pelo telefone 190.



correiodoestado

Fonte: Assessoria de Imprensa

