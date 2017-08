22/08/2017 - 08h29min

Reinaldo Azambuja critica a guerra interna no PSDB

[ FOTO: Valdenir Rezende ] Azambuja não foi a Brasília discutir a crise no PSDB por causa da visita de ministro ao Estado.



O governador Reinaldo Azambuja (PSDB) criticou, sem citar nome, o presidente interino do partido, senador Tasso Jereissati (CE) por declarações contra o presidente Michel Temer (PMDB) e a distribuição de cargos.



Para ele, o partido precisa ouvir todos e não impor posição pessoal. Diante dessa crise interna, Azambuja defendeu nova eleição para definir o futuro do partido que passa por uma crise na cúpula nacional.



Ontem, os governadores foram convocados para tratar da crise interna no partido após declarações do presidente interino Tasso Jereissati (CE).



“Não consegui ir por conta da presença do Ministro da Educação em Campo Grande, mas mandei representante. Não sou contra, nem a favor a nada. O partido é plural e tem que ouvir a todos. Não pode tomar uma decisão pessoal e colocar seu pensamento pessoal como prioridade do partido sem pelo menos conversar com os membros”, disse Azambuja.



“Acho que tá na hora de uma nova eleição para a maioria decidir o que quer para o PSDB”, sugeriu. A situação chegou ao seu ponto mais crítico após reuniões de Aécio com o presidente Michel Temer (PMDB).



