Prefeitura de Itaquiraí conclui aterro e libera tráfego no Assentamento Sta Rosa

[ FOTO: R.Minella ] Tubos e armação de concreto forma utilizados na obra



A Prefeitura de Itaquiraí concluiu na última sexta-feira (20), a construção de aterro e do sistema de drenagem no principal travessão do Assentamento Santa Rosa, que dá acesso ao Grupo 3.



Simultaneamente, o tráfego que estava interrompido no local desde o dia 6 de novembro passado, foi liberado, resolvendo um dos principais problemas das centenas de famílias que residem no assentamento e estavam utilizando desvios para se deslocarem entre os grupos 1 e 3.



As intensas chuvas que atingiram o município de Itaquiraí no início do mês de novembro provocaram enormes estragos, destruindo pontes, aterros, rompimento de represas e erosões, danificando as estradas rurais e vicinais, principalmente em áreas de assentamentos e de fazendas.



No Santa Rosa, as fortes enxurradas levaram toda a tubulação e ainda destruíram a barragem da represa, interrompendo o tráfego.



Para restabelecer a passagem, o Município de Itaquiraí contratou a empreiteira Concrenavi. O novo sistema de passagem de água pluvial recebeu, abaixo da instalação da tubulação, a construção de 12 metros de assoalho à base de pedra e concreto, para evitar a infiltração e, posteriormente, foram assentados duas linhas de 8,40 metros lineares de tubos de um metro de diâmetro, finalizando o sistema de galeria com cabeceiras concretadas.



“Para finalizar a obra, foram utilizados aproximadamente 800 metros cúbicos de terra, sendo mais de 200 caminhões”, informa o secretário municipal de Obras, José Carlos Loro (Carlão).



“Investimos mais de 50 mil reais somente nesta obra. O importante é que resolvemos um problema sério e restabelecemos o tráfego para as centenas de famílias da agricultura familiar e demais que utilizam esta principal via de tráfego dentro do Assentamento Santa Rosa”, destaca o prefeito Ricardo Fávaro Neto.



Roney Minella



Fonte: Assessoria de Imprensa

