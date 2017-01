23/01/2017 - 14h08min

Usina em Naviraí retomará atividades com colheita 100% mecanizada

[ FOTO: Divulgação ] 100% da cana deverá ter colheita mecanizada.



A Usina Nova Naviraí (antiga Infinity Bio Energy) iniciou em Outubro passado a contratação de funcionários para o plantio de cana-de-açúcar visando a safra de 2017. A indústria retoma a operação, após encerrar as atividades em um processo de recuperação judicial.



A empresa que é controlada pelo grupo de investimentos Carval e o fundo americano Amerra Capital Management, já tem um grupo trabalhadores no campo, que estão prestando serviço de carpa química e plantio de cana.



De acordo com o Supervisor de Recursos Humanos e administrativo da Usina Nova Naviraí, Vanderlei Nunes Pereira, a safra deve iniciar ainda em 2017, com uma estimativa de colher entre 800 mil a um milhão de toneladas de cana-de-açúcar. Ele ressalta que toda colheita será mecanizada, ou seja, através de colheitadeira de cana.



Quando estiver em pleno funcionamento o número de contratações deve passar de 300, mesmo com a colheita sendo mecanizada. Ele explica que para uma colheita de 800 mil toneladas é necessário um número de 20 colheitadeiras. “Cada máquina precisa de no mínimo 15 funcionários, sendo 4 operadores de colheitadeira, seis tratoristas, dois mecânicos, um eletricista, um para controle de anotação e um trabalhador rural de apoio”, explicou.



