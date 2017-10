23/10/2017 - 17h13min

Rose visita Prefeito e encerra semana acadêmica de universidade aqui em Naviraó

A vice-governadora do Estado, Rose Modesto (PSDB), esteve em Naviraí na última sexta-feira (20/10), quando cumpriu agenda no município visitando o chefe do executivo, o prefeito Izauri de Macedo (DEM) e participando do encerramento de evento acadêmico realizado em uma universidade particular do município. "Recebi algumas reivindicações que vou levar até o Governador Reinaldo", resumiu Rose



Rose foi convidada pela direção do polo da Uniesp de Naviraí para participar do encerramento da Semana Acadêmica da referida instituição de ensino, que contou com a participação de acadêmicos, estudantes, diretores, professores e diversas autoridades, entre elas, o prefeito José Izauri de Macedo, a primeira dama Maryoni de Macedo e os vereadores Lourdes Elerbrock, Rosangela Sofa, Ederson Dutra, Claudio Cezar (Fi da Paiol) e Antônio Carlos Klein.



A vice governadora ministrou uma palestra que teve como tema “Motivação”, onde enfatizou sua experiência própria de vida , destacando a força de vontade e prosperidade, que sem sombra de dúvidas, agradou a todos os presentes.



Segundo o diretor da Uniesp Naviraí Luciano Dobins, a Semana Acadêmica foi bastante concorrida e proveitosa onde boa parte dos universitários pôde levar para os seus respectivos cursos, muitas experiências adquiridas no evento que contou com a participação de vários palestrantes que abordaram temas variados e de suma importância.



O prefeito Izauri destacou a importância da educação, pois segundo ele, "só através dela é que se constrói uma verdadeira sociedade com pensamentos positivos", destacou.



"Naviraí é uma cidade próspera, mas é preciso que haja uma corrente forte para que todos possam elevar o nome desta cidade, falando de suas potencialidades, de sua gente, de seu comércio, para que lá fora outros possam buscar a certificação de nossa realidade", comentou o chefe do Executivo.



Izauri continuou afirmando que, "quero parabenizar a todos que constituem esta universidade, pois tenho certeza que em um futuro bem próximo coisas boas irão surgiu com uma parceria prefeitura e Uniesp”, destacou o chefe do executivo naviraiense.



assessoria

Fonte: A Gazeta News

TAGs: vice governadora Rose Modesto visita Naviraí Prefeitura. Izauri de Macedo UNIESP

Editoria: Geral