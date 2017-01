23/01/2017 - 19h02min

Caixa-preta de voo com Teori tem danos, mas voz pode ter sido preservada, diz FAB

[ FOTO: uol ] A caixa estava na aeronave que caiu no mar



A Força Aérea Brasileira (FAB) informou nesta segunda-feira que houve danos na caixa-preta do bimotor que se acidentou na quinta-feira, vitimando o ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki, e outras quatro pessoas.



No entanto, a corporação comunica que ainda não é possível precisar se a gravação de voz também ficou comprometida.



"O gravador, comumente conhecido como "caixa-preta", sofreu danos devido ao contato com a água do mar. A partir deste momento, os seguintes passos serão percorridos: Secagem do equipamento; verificação da integridade dos dados; processo de degravação dos dados e processo de transcrição. O tempo de duração de todo o processo depende das condições do equipamento", informou a assessoria de comunicação da Aeronáutica.



A caixa-preta possui duas partes, sendo que uma delas reservada ao gravador. Essa parte é considerada pela FAB "altamente protegida". A segunda é a chamada "base", que contém cabos e circuitos que fazem a ligação com o armazenamento de dados. É essa segunda "parte" que está molhada e precisa ser recuperada.



As conversas do piloto Osmar Rodrigues durante o voo são essenciais para apurar as causas do desastre aéreo em Paraty. Além de Teori e o piloto, morreram no acidente no mar o empresário Carlos Alberto Filgueiras, a professora Maria Panas e a massoterapeuta Maíra Panas.



A perícia analisará se o aparelho estava ligado durante o voo, bem como quais conversas foram armazenadas.

O gravador de voz será periciado no Laboratório de Análise e Leitura de Dados de Gravadores de Voo (Labdata), no Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), em Brasília (DF). Em virtude do contato com a água, o equipamento será secado.



O caso também é investigado pelo MPF (Ministério Público Federal) e pela PF (Polícia Federal). O chefe da Delegacia de Polícia Federal de Angra dos Reis, Adriano Soares, abriu inquérito para investigar as circunstâncias do acidente aéreo. A aeronave decolou do Campo de Marte, em São Paulo, às 13h01, e caiu por volta das 13h45.



Aeronave estava regular, segundo Anac



Anac informou que o avião apresentava certificados de inspeção em dia. Segundo a Anac, não havia nenhuma pendência em relação à aeronave.



A Marinha, por meio do Comando do 1º Distrito Naval, informou que tomou conhecimento por volta das 13h45 da queda da aeronave. Imediatamente, a Agência da Capitania dos Portos em Paraty enviou ao local do acidente uma equipe, a fim de prestar apoio na busca aos tripulantes da aeronave.



uol

Fonte: Assessoria de Imprensa

TAGs: Caixa-preta acidente Teori FAB

Editoria: Geral