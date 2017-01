23/01/2017 - 09h22min

Grupo Chama, Sorteio de aniversário foi realizado; conheça os ganhadores

[ FOTO: J.Gomes ] Empresário Fábio Chagas, durante o sorteio dos prêmios.



Os empresários do Grupo Chama (Supermercados Chama em Naviraí: Avenida Iguatemi e Avenida Amambai e filial na cidade de Iguatemi e, ainda, o Fogo Atacadista), José Chagas dos Santos e seu filho Fabinho Chagas, realizaram na tarde deste sábado (21) as 16 horas o sorteio da premiação oferecida em comemoração aos 26 anos de fundação da empresa, num total de R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais) e outros prêmios surpresa.



Com a presença de representantes das três emissoras de rádio da cidade (Cidade FM, Cultura AM e Karandá FM), representantes de jornais e de sites, Fabinho Chagas e a sua colaboradora Marta, coordenaram o sorteio que apresentou os seguintes ganhadores: 1º PRÊMIO – R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sendo 50% em vale compras e 50% em dinheiro, saiu para Marcos Roberto, popular “Kerô”, funcionário da Campanário; 2º PRÊMIO – R$ 2.500,00 para Maria Donadel; 3º PRÊMIO – R$ 2.500,00 para Luiz Felipe Ferreira; 3º PRÊMIO – Ivanilda Barbosa; 4º PRÊMIO – R$ 2.500,00 para Charline Santos; 5º PRÊMIO – R$ 2.500,00 para Edson Ribeiro e 6º PRÊMIO – R$ 2.500,00 para Evandro de Oliveira (Iguatemi); 7º PRÊMIO – R$ 1.000,00 para Eliana (Fazenda Santa Mariana); 8º PRÊMIO – R$ 1.000,00 para Moacir Januário Fogaça; 9º PRÊMIO – R$ 1.000,00 para Aparecida Celio; 10º PRÊMIO – R$ 1.000,00 para Avelino Lopes (Iguatemi) e 11º PRÊMIO – R$ 1.000,00 para Adriane B. (Iguatemi).



PRÊMIOS SURPRESA



Outros prêmios foram sorteados, sendo que os cupons em torno de 122 mil, eram jogados para cima e uma criança é quem pegava o premiado sorteado.



Xbox One – Jorge Pedroso (Fazenda Santa Cruz); Secadora de Roupa – Sérgio Kodene; Smartphone – Luiz Souza; Micro-ondas – Nei Nunes da Silva; Chapa Grill – Kelly Cristina Souza; Chapa Grill – Micheli Aparecida (Iguatemi); Bicicleta – Edivaldo Gomes; Bicicleta – Cassiano Ribeiro (Iguatemi); Aspirador de Pó – Nazira Ana; Panela de Arroz – Eloir Tortura; Panela de Arroz – Fabiano Santos; Sanduicheira – Ideval Xinaffi; Ferro a Vapor – Ana Paula Araújo ; Ferro a Vapor – não identificado (Iguatemi); Kit de Berço – Rogerio Lobato; Kit peça patê – Maria Zilda; Jogo Quebra Cabeça – Nilda M. da Cruz; Kit Ferramenta 3 peças – Adriana Bressa Kamitani; Brinquedo Smart Pad – Ana Carolina da S.; Brinquedo Smart Pad – Sandra Góis; Brinquedo Smart Pad – Vilma M. Buffon (Iguatemi); Kit Taça Sobremesa – Ryana Duarte Lima; Brinquedo Perplexus – Izael Santos; Prato de Pizza – Edgar Lopes (Iguatemi).



CLIENTES PRESTIGIARAM



Vários clientes dos Supermercado Chama prestigiaram o momento em que eram sorteados os prêmios oferecidos nesta comemoração dos 26 anos de fundação do Chama.



Fonte: Assessoria de Imprensa

