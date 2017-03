02/03/2017 - 14h31min

Entidades médicas de MS são multadas em mais de R$ 1 milhão por cartel

[ FOTO: Ilustração ] Formação de Cartel



O tribunal do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) condenou entidades envolvidas em um esquema para tabelar o valor das consultas médicas em Mato Grosso do Sul. Somadas, as multas somam R$ 1,1 milhão.



Foram condenadas a Associação Médica da Grande Dourados em Mato Grosso do Sul (AMGD) e seu ex-presidente, o Conselho Regional de Medicina do Mato Grosso do Sul (CRM-MS) e a União Nacional das Instituições de Autogestão em Saúde (Unidas).



O site Consultor Jurídico (Conjur) informa que as entidades impuseram reajuste de preços de honorários de seus médicos filiados, sob ameaça de descredenciamento coletivo.



As investigações do Cade apuraram longa troca de informações, cartas e atas entre os grupos envolvidos.



Ficou estipulada multa de R$ 53 mil para a AMGD, R$ 478,8 mil para o CRM/MS, R$ 6,9 mil para o ex-presidente da AMGD e R$ 638 mil para a Unidas.



CorreiodoEstado

Fonte: Assessoria de Imprensa

