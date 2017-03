02/03/2017 - 16h25min

Victor, a mãe e uma irmã são intimados a depor em caso que investiga denúncia de agressão

[ FOTO: RedeGlobo ] Musico Victor Chaves Zapalá Pimentel



O musico Victor Chaves Zapalá Pimentel, de 41 anos, da dupla sertaneja Victor & Léo, a mãe dele e uma irmã foram intimados pela Polícia Civil a prestar depoimento na Delegacia de Mulheres de Belo Horizonte.



No dia 24 de fevereiro, a mulher de Victor, Poliana Bagatini Chaves, que está grávida, prestou queixa em uma delegacia de Belo Horizonte acusando o marido de tê-la agredido. No dia 25, ela fez exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal (IML).



Porém, no dia seguinte, Poliana postou uma carta em seu perfil do Instagram em que negava as agressões. O documento, assinado por ela, afirma que houve um grande desentendimento familiar e que, em uma discussão com a sogra, não se sentiu apoiada por Victor, que tentou contê-la. Ela disse ainda que achou que na polícia se sentiria amparada. Afirmou que em momento algum considerou que tivesse ocorrido qualquer crime, principalmente praticado por Victor, e que, por isso, disse à polícia que não tinha interesse na apuração do caso.



A mãe do cantor Victor chegou a registrar um boletim de ocorrência contra a nora.



Em entrevista ao Fantástico, Victor negou as agressões. "Eu jamais agrediria alguém na minha vida, muito menos a minha esposa, que está grávida do João", afirmou. "A única coisa que eu posso dizer é que minha família é meu bem maior e que toda minha postura sempre foi de preservar a família."

A assessoria de imprensa de Victor foi procurada pelo G1, mas não soube informar se o músico, a mãe e a irmã receberam a intimação para depor. Ela informou apenas que a dupla está de férias.



Por causa da denúncia, Victor pediu para se afastar do programa "The Voice Kids". O próximo já está gravado com a presença do cantor como jurado e será mantido, informou o apresentador André Marques neste domingo (26).



G1

Fonte: Assessoria de Imprensa

