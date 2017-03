02/03/2017 - 16h00min

Vila Morena é inaugurada em Juti com 30 novas casas

Representando o governador Reinaldo Azambuja, a secretária de Estado de Habitação de Mato Grosso do Sul, Maria do Carmo Avesani Lopez, entregou 30 unidades habitacionais em Juti nesta quinta-feira (02). A entrega das casas populares, segundo a prefeita Elizangela Martins Biazotti dos Santos (Laka), é considerada uma vitória de todos os jutienses.



A edificação do novo conjunto habitacional denominado Vila Morena em homenagem a pioneira cartorária da cidade, Boaventura Fernandes, conhecida como dona Morena, teve investimento de R$ 1.162.095,00, de recursos federal, estadual e contrapartida de infraestrutura do município de Juti. As moradias foram construídas por meio do programa Minha Casa, Minha Vida/Casa da Gente.



Também participaram da entrega o deputado estadual Renato Câmara, autoridades municipais de Juti, vereadores, secretários e assessor do deputado federal Carlos Marun, Pernambuco e o coordenador regional de governo, Inácio Espindola.

Para a secretária estadual de habitação, Maria do Carmo, “O grande sucesso desse empreendimento, com a qualidade que ele tem, é a parceira entre todas as esferas governamentais. Essa união de esforços resultou na construção dessas casas, e o governo estadual tem muito mais pra oferecer a Juti e a todo estado”, destacou a secretária.



Em seu discurso a prefeita Laka destacou a importância dos esforços desde o ano de 2010, quando se deu inicio esse projeto, passando por duas administrações anteriores que contribuíram para que este grande dia chegasse, reunindo forças de todos envolvidos, inclusive dela quando ainda não era prefeita, e falou aos mutuários que “valorizem suas casas e cuidem bem, um lar traz felicidade a qualquer pessoa e a prefeitura está de portas abertas pra fazermos que a vida de todos tenha dignidade e condições de um futuro melhor”, completou a prefeita.



A representante da associação de moradores da Vila Morena, Luciete de Almeida, falou em nome de todos os benificiários e agradeceu a oportunidade de receber as chaves da casa própria, “isso nos traz muita felicidade, principalmente quando se paga aluguel a vida toda, devemos valorizar o que estamos recebendo e cuidar com muito carinho, pois é aqui que será nosso lar”, explanou Luciete.



A prefeitura de Juti planeja novos conjuntos habitacionais para suprir a demanda de mais de 500 pessoas cadastradas para receberem uma moradia e, segundo a prefeita Laka sua gestão não medirá esforços para atender o

maior numero possível de beneficiários apesar das dificuldades financeiras que todo o país atravessa.



