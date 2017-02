23/02/2017 - 11h11min

Prefeito diz que visita a Brasília foi bastante produtiva

[ FOTO: R. Minella ] Prefeito esteve também com a senadora Simone



O prefeito de Itaquiraí, Ricardo Fávaro Neto (PSDB), aponta como positivo o resultado de sua viagem a Brasília, nesta quarta-feira (22), após a maratona de visitas feita aos nove deputados federais e aos três senadores. "Foi bastante produtiva, tivemos sucesso nas visitas", afirmou o chefe do Executivo.



“Garantimos com a Senadora Simone Tebet, uma emenda individual de duzentos mil reais para investimentos no custeio da Saúde”, anuncia o prefeito.



Ao deputado federal Henrique Mandetta, além de reivindicar emendas para as demandas do Município, Ricardo Fávaro solicitou para que ele interfira junto ao FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação), para acelerar o pagamento da obra de ampliação da Escola Municipal Jardim Primavera e também atue para a liberação dos recursos da escola de educação infantil (creche), que também está sendo construída no mesmo bairro.



“Os pagamentos já deveriam ter sido feitos, mas, infelizmente até agora não foram efetuados, prejudicando o andamento das construções e atrasando a entrega destas duas unidades educacionais. O mais importante é que o deputado Mandetta se comprometeu em nos auxiliar para resolver estas pendências o mais rápido possível”, afirma Fávaro.



GERALDO RESENDE



Na audiência com o deputado federal, Geraldo Resende (PSDB), o prefeito Ricardo conseguiu a garantia de recursos federais para investimentos em infraestrutura.



“Na agenda com o deputado Geraldo felizmente tivemos êxito, pois, o mesmo se comprometeu em carrear emenda individual em favor de Itaquiraí, faltando apenas definir o montante. Portanto, podemos afirmar que a maratona de visitas que fizemos, sempre acompanhado pelo presidente da Câmara, o vereador Edilson Pereira, foi extremamente positiva”, concluiu Fávaro.



Roney Minella





Fonte: A Gazeta News

TAGs: custeio da Saúde prefeito Ricardo Itaquiraí Senadora Simone Tebet

Editoria: Geral