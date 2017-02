23/02/2017 - 10h13min

Juiz cassa prefeito que ganhou por 27 votos e cidade pode ter nova eleição

[ FOTO: Acen/arquivo ] Nova Andradina poderá ter nova eleição para Prefeito



O juiz José Henrique Kaster Franco, da 5ª Zona Eleitoral, decidiu pela cassação dos diplomas de José Gilberto Garcia (PR) e Newton Luiz de Oliveira, prefeito e vice-prefeito de Nova Andradina, respectivamente, que venceram as eleições por 27 votos a mais que o candidato a reeleição Roberto Hashioka (PSDB).



O magistrado determinou ainda que novas eleições sejam realizadas na cidade de 45.585 habitantes, localizada a 300 km de Campo Grande.



Conforme consta na denúncia, Garcia e Oliveira “agiram com abuso de poder, pois teriam manipulado inserções em programas gratuitos de propaganda no rádio”.



Em resumo, a coligação “Nova Andradina Acima de Tudo” teria sido beneficiada pela rádio local, que desrespeitou a escala de inserções feita pela Justiça Eleitoral de modo que as propagandas da chapa em questão apareciam em horários de maior audiência e as do adversário em períodos com menor quantidade de ouvintes.



Newton de Oliveira, antes de se tornar candidato a vice-prefeito, tinha um programa na rádio Excelsior, além de ser diretor do veículo de comunicação.



O juiz entendeu que os candidatos “tiveram maior oportunidade de convencimento do eleitor”.



A reportagem tentou contato com o prefeito José Gilberto, que estava com celular desligado até o fechamento desta matéria. Um recado foi deixado na caixa postal.



A defesa da coligação tem três dias úteis, depois de intimados, para recorrer da decisão. Enquanto isso, o prefeito e o vice permanecem no cargo.



Eleição – José Garcia conquistou 41,95% dos eleitores – teve 10.172 votos – e derrotou Roberto Hashioka, que teve 41,84% dos votos (10.145).



