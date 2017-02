23/02/2017 - 14h18min

Nova edição da Caravana dará consulta e óculos para alunos da rede pública

[ FOTO: Divulgação ] Caravana da Saúde terá exames preventivos para mulheres e atendimento oftalmológico para estudantes da rede pública.



A segunda edição da Caravana da Saúde, além de disponibilizar exames preventivos para mulheres, também oferecerá atendimento oftalmológico para estudantes da rede pública de ensino. O anúncio foi feito pelo governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja (PSDB), nesta quinta-feira (23).



Ainda não há data para a nova edição começar, mas a intenção é que os alunos que passarem pelo exame e precisarem de óculos, o recebam também de forma gratuita. Conforme Reinaldo, especialistas em saúde já constataram que uma das coisas que mais atrapalha o rendimento do estudante é problema na visão. “O governo vai ter este cuidado de disponibilizar isso”.



Nesta nova fase, o programa vai oferecer exames de mama e útero para as mulheres. Até então, o governo dizia que trabalha nos ajustes para dar início a esta etapa.



Reinaldo também ressaltou que as cirurgias de diversas especialidades vão continuar na segunda edição, até para evitar que novas filas de espera sejam formadas. Desde que foi criada, a Caravana realizou pelo menos 430 mil procedimentos, segundo dados divulgados anteriormente pelo governo. “Mesmo tendo focado nas cirurgias de Cataratas, teve muitas em outras especialidades”, ressaltou.



Como somatório de ações de saúde, o governador afirmou que espera a conclusão do Hospital do Trauma, previsto para junho deste ano. Disse também que o Executivo Estadual pode aumentar repasse para a instituição de saúde, desde que também sejam ampliados os serviços.



Fonte: Campo Grande News

